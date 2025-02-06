Исторический квест по Сталинградской битве провели в Пскове

07:51, 06 февраля 2025, ПАИ

Исторический квест, который был посвящён Сталинградской битве, прошёл на площадке регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

















Для участников организаторы подготовили испытания для проверки знаний по истории. У молодых людей была возможность погрузиться в атмосферу героических времён, подчеркнули в комитете.

«Сталинградская битва – символ стойкости и мужества, и мы стремимся через каждое задание передать молодому поколению значимость этих событий. Погружаясь в атмосферу исторических событий, ребята учатся ценить мир и осознавать, насколько важно помнить нашу историю», – обратила внимание руководитель регионального Центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы Алена Доценко.

В мероприятии приняли участие представители патриотических объединений, студенты, школьники и иностранные студенты ПсковГУ.