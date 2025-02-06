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Общество

Исторический квест по Сталинградской битве провели в Пскове

Исторический квест, который был посвящён Сталинградской битве, прошёл на площадке регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Исторический квест по Сталинградской битве
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Для участников организаторы подготовили испытания для проверки знаний по истории. У молодых людей была возможность погрузиться в атмосферу героических времён, подчеркнули в комитете.

«Сталинградская битва – символ стойкости и мужества, и мы стремимся через каждое задание передать молодому поколению значимость этих событий. Погружаясь в атмосферу исторических событий, ребята учатся ценить мир и осознавать, насколько важно помнить нашу историю», – обратила внимание руководитель регионального Центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы Алена Доценко.

В мероприятии приняли участие представители патриотических объединений, студенты, школьники и иностранные студенты ПсковГУ.

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