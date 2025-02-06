Псковский планетарий организует для школьников бесплатные показы фильма «Звёзды Великой Победы»

12:05, 06 февраля 2025, ПАИ

Псковский планетарий организует для школьников бесплатные показы фильма «Звёзды Великой Победы». Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Сеансы полнокупольного фильма состоятся 17, 18, 19 и 20 февраля в 13:00 и в 14:00.

Фильм рассказывает о том, как мирная наука астрономия помогала ковать победу в Великой Отечественной войне, как знание небесных законов позволило выиграть тяжелейшие сражения на многих театрах военных действий, а игнорирование их иногда оборачивалось поражением.

«Во время просмотра школьники узнают, как ориентироваться и узнавать время по Солнцу и Луне, как лунные приливы и отливы помогали успеху боевых операций», - рассказали в планетарии.

На просмотр фильма принимаются только коллективные заявки. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 33-12-93.