На эльфийском языке заговорят сегодня в программе «Минкульт»

12:58, 06 февраля 2025, ПАИ

Фолк-рок-группа «Вольный ветер» побывает сегодня, 6 февраля, в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Лидер и основатель группы Кристина Гуленкова и музыкант-мультиинструменталист Эдуард Гуленков познакомят ведущих с направлением фолк-рока, эльфийским и древнеисландским языками, струнным инструментом бузуки и исполнят в студии несколько песен.

Насколько было развито музыкальное комьюнити в Пскове в 2000–2010-е, когда создавалась группа? Чем влюбляют в себя участников фолк-фестивали? Почему одна из песен «Вольного ветра» имела большой успех в Китае?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».