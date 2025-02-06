Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Внутренний надрыв»: что такое фолк-рок, объяснила лидер псковской музыкальной группы

Что представляет из себя фолк-рок, рассказала лидер и основатель группы «Вольный ветер» Кристина Гуленкова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кристина Гуленкова. Фото: ПАИ

«Каждый музыкант по-своему воспринимает [фолк-рок. – Прим. авт.]. Для кого-то это сказка, но облачено это ещё и в инструментальную форму. Если бы мы играли, предположим, на домре, балалайке и исключительно на гуслях, то это бы был всё-таки фолк, потому что более лёгкая музыка, хотя и фолк разный бывает», – объяснила Кристина Гуленкова.

Музыканты группы подключают подходящие инструменты для рока – гитару, бас-гитару, барабаны и другие.

«Музыка приобретает достаточно тяжёлый оттенок по характеру. Я люблю композиции, в которых не то чтобы внутренний надрыв, а какая-то глубина, которая что-то должна взорвать внутри, дернуть струну, может, даже болезненную», – поделилась основательница группы.

В песнях группы «Вольный ветер» есть знаки, вести, а также внутренний конфликт – и всё это должно подкрепляться насыщенной динамикой, плотным звуком, заметила Кристина Гуленкова.

«Лично мне это нравится. Я люблю контраст. Рок-направление – более тяжёлая форма музыки, но при этом стилистика сохраняется: мелодия, приближенная к фолку, фолк-мелодии, фольклорные песни, стилизованные под группу. Мы также изучаем музыку разных народов и включаем где-то пентатонику, имитации китайского инструмента голосом, северные напевы, русские народные», – подчеркнула лидер группы «Вольный ветер».

Это включается для того, чтобы создать цепочку из древности, глубины и пробудить в человеке то, что иногда спит в нём, отметила она.

«Фолк-рок позволяет человеку немного перестроиться и понять этнические жанры. Чтобы изучать фольклор, человеку нужно быть готовым», – заключила Кристина Гуленкова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 февраля 2025

Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала основатель группы «Вольный ветер»
06 февраля 2025

«Внутренний надрыв»: что такое фолк-рок, объяснила лидер псковской музыкальной группы
06 февраля 2025

Как рождается музыка, рассказали музыканты фолк-рок-группы «Вольный ветер»
06 февраля 2025

Вторая модельная библиотека появится в Великих Луках
06 февраля 2025

В съёмках фильма о «великолукском Сусанине» приняли участие местные реконструкторы
06 февраля 2025

Итоги конкурса самодельных открыток подвели в Пушкинском заповеднике
06 февраля 2025

На эльфийском языке заговорят сегодня в программе «Минкульт»
05 февраля 2025

Концерт «Звёздные войны. Интерстеллар» прошёл в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...