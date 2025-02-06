«Внутренний надрыв»: что такое фолк-рок, объяснила лидер псковской музыкальной группы

17:37, 06 февраля 2025, ПАИ

Что представляет из себя фолк-рок, рассказала лидер и основатель группы «Вольный ветер» Кристина Гуленкова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Каждый музыкант по-своему воспринимает [фолк-рок. – Прим. авт.]. Для кого-то это сказка, но облачено это ещё и в инструментальную форму. Если бы мы играли, предположим, на домре, балалайке и исключительно на гуслях, то это бы был всё-таки фолк, потому что более лёгкая музыка, хотя и фолк разный бывает», – объяснила Кристина Гуленкова.

Музыканты группы подключают подходящие инструменты для рока – гитару, бас-гитару, барабаны и другие.

«Музыка приобретает достаточно тяжёлый оттенок по характеру. Я люблю композиции, в которых не то чтобы внутренний надрыв, а какая-то глубина, которая что-то должна взорвать внутри, дернуть струну, может, даже болезненную», – поделилась основательница группы.

В песнях группы «Вольный ветер» есть знаки, вести, а также внутренний конфликт – и всё это должно подкрепляться насыщенной динамикой, плотным звуком, заметила Кристина Гуленкова.

«Лично мне это нравится. Я люблю контраст. Рок-направление – более тяжёлая форма музыки, но при этом стилистика сохраняется: мелодия, приближенная к фолку, фолк-мелодии, фольклорные песни, стилизованные под группу. Мы также изучаем музыку разных народов и включаем где-то пентатонику, имитации китайского инструмента голосом, северные напевы, русские народные», – подчеркнула лидер группы «Вольный ветер».

Это включается для того, чтобы создать цепочку из древности, глубины и пробудить в человеке то, что иногда спит в нём, отметила она.

«Фолк-рок позволяет человеку немного перестроиться и понять этнические жанры. Чтобы изучать фольклор, человеку нужно быть готовым», – заключила Кристина Гуленкова.