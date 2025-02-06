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Общество

В съёмках фильма о «великолукском Сусанине» приняли участие местные реконструкторы

Реконструкторы из Великолукского района приняли участие в съёмках фильма с рабочим названием «Семь вёрст до рассвета» о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Об этом сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Алексея Кузьмина

Фильм продолжают снимать в Невельском районе. «Съёмки проходили очень интересно. Видно, что авторы фильма подходят к истории с большим уважением», – отметил один из основателей районного реконструкторского клуба Виталий Кривенышев.

«В этом году мы отмечаем важное событие – 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, и этот фильм должен стать для всех жителей нашей страны большим и приятным подарком», – отметил Алексей Кузьмин.

Напомним, кинофильм «Семь вёрст до рассвета» снимает кинокомпания «Студия «Река». Премьера фильма запланирована на 2025 год.

14 февраля 1942 года в нескольких километрах от Великих Лук 83-летний Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев к засаде пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другая взята в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

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