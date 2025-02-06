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Культура

Как рождается музыка, рассказали музыканты фолк-рок-группы «Вольный ветер»

Как рождается музыка, рассказали лидер и основатель группы «Вольный ветер» Кристина Гуленкова и музыкант-мультиинструменталист Эдуард Гуленков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эдуард Гуленков и Кристина Гуленкова. Фото здесь и далее: ПАИ

«Творческий процесс всегда очень непредсказуем. Иногда это стихи, которые в голове сразу рождают музыку, и ты начинаешь записывать. У меня чаще всего так. Появилась какая-то идея, я не поленилась и села за музыку, начинает складываться какая-то гармония», – объяснила Кристина Гуленкова.

Бывает, что услышанные фольклорные композиции становятся близки и их хочется облечь в понятную для себя форму. Тогда музыканты начинают экспериментировать с инструментами: где-то бас добавить, тоны, многоголосие и прочее, заметила лидер группы.

«Процесс непредсказуемый, и не можем сказать, что мы это делаем определённым образом. Вдохновение приходит с разных сторон», – подчеркнула Кристина Гуленкова.

О многообразии инструментов дома у музыкантов рассказал Эдуард Гуленков.

«У нас весь дом завален инструментами всяческими. Есть гусли, англосаксонская лира, дудук, много духовых инструментов, бас-гитары, электрогитары, 12-струнные гитары, простые гитары, дарбука и другое», – поделился музыкант-мультиинструменталист.

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