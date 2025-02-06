Владимир Путин призвал повысить требования к будущим преподавателям математики
Требования к тем, кто поступает в педагогические вузы России на направления естественных дисциплин и математики, важно повышать. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках заседания совета по науке и образованию, пишет РИА Новости.
По словам главы государства, основа для технологического лидерства страны формируется в первую очередь учителем. «А это значит, что нужно серьёзно повышать требования к поступающим в педагогические вузы на такие направления, как математика, физика, биология, химия», – сказал Владимир Путин.
Кроме того, важно в целом делать всё возможное для того, чтобы был высокий уровень педагогической и предметной подготовки будущих педагогов, добавил он.
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