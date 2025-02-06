Владимир Путин призвал повысить требования к будущим преподавателям математики

19:51, 06 февраля 2025, ПАИ

Требования к тем, кто поступает в педагогические вузы России на направления естественных дисциплин и математики, важно повышать. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках заседания совета по науке и образованию, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, основа для технологического лидерства страны формируется в первую очередь учителем. «А это значит, что нужно серьёзно повышать требования к поступающим в педагогические вузы на такие направления, как математика, физика, биология, химия», – сказал Владимир Путин.

Кроме того, важно в целом делать всё возможное для того, чтобы был высокий уровень педагогической и предметной подготовки будущих педагогов, добавил он.