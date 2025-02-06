Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин призвал повысить требования к будущим преподавателям математики

Требования к тем, кто поступает в педагогические вузы России на направления естественных дисциплин и математики, важно повышать. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках заседания совета по науке и образованию, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, основа для технологического лидерства страны формируется в первую очередь учителем. «А это значит, что нужно серьёзно повышать требования к поступающим в педагогические вузы на такие направления, как математика, физика, биология, химия», – сказал Владимир Путин.

Кроме того, важно в целом делать всё возможное для того, чтобы был высокий уровень педагогической и предметной подготовки будущих педагогов, добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 февраля 2025

Эльфийский язык, фолк и рок: участники группы «Вольный ветер» стали гостями «Серебряного дождя». Главное
06 февраля 2025

Победителем первой в Псковской области «Школы фермера» стала печерянка
06 февраля 2025

Цены на яйца и сливочное масло могут упасть на 5%
06 февраля 2025

Наталья Фёдорова: Ситуация непростая, поэтому рабочие продолжают устранять засор коллектора в Писковичах
06 февраля 2025

Более 4,5 тысячи домовладений в Псковской области уже подключили к газу в рамках догазификации
06 февраля 2025

О сроках подачи воды предупредили жителей Писковичей
06 февраля 2025

Какие продукты подорожали в Псковской области больше всего, рассказали специалисты
06 февраля 2025

Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала основатель группы «Вольный ветер»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...