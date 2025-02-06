Жительница Псковского района предстанет перед судом за смертельное ДТП

20:50, 06 февраля 2025, ПАИ

63-летняя жительница Псковского района предстанет перед судом. Её обвиняют в совершении ДТП, в котором один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что жительница Псковского района, дивгаясь в сторону Пскова по трассе Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, на 46-м километре нарушила ПДД: ехала со скоростью 90–100 километров в час. По данным следствия, она не учла дорожные условия и боковой интервал, из-за чего её машина столкнулась с «Шевроле» на встречке.

В результате происшествия серьёзно пострадал водитель «Шевроле», а его пассажир получил многочисленные травмы и скончался.

Рассмотрение дела назначено на 13 февраля. Женщину обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).