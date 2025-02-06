Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жительница Псковского района предстанет перед судом за смертельное ДТП

63-летняя жительница Псковского района предстанет перед судом. Её обвиняют в совершении ДТП, в котором один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что жительница Псковского района, дивгаясь в сторону Пскова по трассе Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, на 46-м километре нарушила ПДД: ехала со скоростью 90–100 километров в час. По данным следствия, она не учла дорожные условия и боковой интервал, из-за чего её машина столкнулась с «Шевроле» на встречке.

В результате происшествия серьёзно пострадал водитель «Шевроле», а его пассажир получил многочисленные травмы и скончался.

Рассмотрение дела назначено на 13 февраля. Женщину обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 февраля 2025

Четыре человека погибли на водоёмах в Псковской области с начала года
06 февраля 2025

Шесть газовых баллонов вытащили пожарные из горящего автосервиса в Пскове
06 февраля 2025

МЧС сообщило подробности о пожаре в автосервисе на улице Дачной в Пскове
06 февраля 2025

Автосервис загорелся на улице Дачной в Пскове
06 февраля 2025

Пришёл с винтовкой и похитил пиво: разбой произошёл в Печорах
06 февраля 2025

Обвиняемого в убийстве знакомого псковича заключили под стражу
06 февраля 2025

Самолёт разбился под Москвой
06 февраля 2025

В Пскове доставщик продуктов на электровелосипеде врезался сразу в два автомобиля

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...