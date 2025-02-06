81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали жители гдовской деревни Чернёво

22:33, 06 февраля 2025, ПАИ

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали жители деревни Чернёво в Гдовском районе. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»







Точную дату освобождения удалось установить после работы в архивах. Документальные свидетельства о том, что днём освобождения Чернёва является 6 февраля 1944 года, нашёл командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга.

Сегодня в деревне прошёл памятный митинг. Кроме того, в фойе местного сельского Дома культуры поисковики продемонстрировали участникам мероприятий и учащимся школы артефакты, найденные в ходе поисковых работ.