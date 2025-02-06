81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали жители гдовской деревни Чернёво
81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали жители деревни Чернёво в Гдовском районе. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
Точную дату освобождения удалось установить после работы в архивах. Документальные свидетельства о том, что днём освобождения Чернёва является 6 февраля 1944 года, нашёл командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга.
Сегодня в деревне прошёл памятный митинг. Кроме того, в фойе местного сельского Дома культуры поисковики продемонстрировали участникам мероприятий и учащимся школы артефакты, найденные в ходе поисковых работ.
81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали жители гдовской деревни Чернёво
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