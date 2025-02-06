Более десяти тысяч человек отдали голоса за участников «Народного признания»

23:19, 06 февраля 2025, ПАИ

Более десяти тысяч человек проголосовало за участников второго тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Отдать свои голоса можно до 21 февраля.