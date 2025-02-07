В Псковской области увеличивается льготная поддержка аграриев

14:27, 07 февраля 2025, ПАИ

Перечень уполномоченных банков, которые прошли отбор кредитных организаций для участия в программе льготного кредитования производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, опубликовало Министерство сельского хозяйства России.

Кредиты по процентной ставке, которые субсидируются Минсельхозом, стали ключевым инструментом развития АПК. Они способствуют выполнению задач продовольственной безопасности станы.

Накануне весенне-полевых работ аграрии из Псковской области активно обращаются за льготными кредитами в финансово-кредитные организации, обратила внимание директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Анна Тарасенко в беседе с корреспондентом ПАИ.

Причём чаще всех обращаются те предприятия, которые развивают мясное или молочное животноводство, добавила она.

Сейчас в Псковском филиале Россельхозбанка активно работают с заявками на кредиты на сезонно-полевые работы. Кроме того, псковичи хотят получить средства и на приобретение техники и оборудования, обратила внимание Анна Тарасенко.

«Отдельно отмечу важнейшее направление кредитования – строительство, модернизация производства. Первые льготные кредиты аграрии Псковской области начали получать в январе. На рассмотрении сейчас находится достаточное количество заявок от предприятий малого и среднего бизнеса, от фермеров. Ни одну из заявок мы не оставим без внимания. Заявки мы включаем в специальный реестр. После одобрения со стороны Министерства сельского хозяйства, в конце января – начале февраля реестр открывается и банк вправе приступить к выдаче льготного кредита», – сказала она.