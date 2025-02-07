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Экономика

В Псковской области увеличивается льготная поддержка аграриев

Перечень уполномоченных банков, которые прошли отбор кредитных организаций для участия в программе льготного кредитования производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, опубликовало Министерство сельского хозяйства России.

Фото предоставлено филиалом регионального отделения Россельхозбанка

Кредиты по процентной ставке, которые субсидируются Минсельхозом, стали ключевым инструментом развития АПК. Они способствуют выполнению задач продовольственной безопасности станы.

Накануне весенне-полевых работ аграрии из Псковской области активно обращаются за льготными кредитами в финансово-кредитные организации, обратила внимание директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Анна Тарасенко в беседе с корреспондентом ПАИ.

Причём чаще всех обращаются те предприятия, которые развивают мясное или молочное животноводство, добавила она.

Сейчас в Псковском филиале Россельхозбанка активно работают с заявками на кредиты на сезонно-полевые работы. Кроме того, псковичи хотят получить средства и на приобретение техники и оборудования, обратила внимание Анна Тарасенко.

«Отдельно отмечу важнейшее направление кредитования – строительство, модернизация производства. Первые льготные кредиты аграрии Псковской области начали получать в январе. На рассмотрении сейчас находится достаточное количество заявок от предприятий малого и среднего бизнеса, от фермеров. Ни одну из заявок мы не оставим без внимания. Заявки мы включаем в специальный реестр. После одобрения со стороны Министерства сельского хозяйства, в конце января – начале февраля реестр открывается и банк вправе приступить к выдаче льготного кредита», – сказала она.

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