Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как пройдёт «Зарница 2.0» в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая организации и проведению в Псковской области военно-патриотической игры «Зарница 2.0», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 февраля.

Какие ценности игра несёт для подростков? Как пройдёт процесс отбора команд в Псковской области? Какие современные форматы и цифровые технологии будут использовать на региональном этапе нового сезона?

Об этом рассказывают руководитель дирекции патриотических проектов «Движения первых» Владислав Бердихин (онлайн), председатель регионального отделения «Движения первых» Псковской области Мария Тучак, руководитель регионального штаба юнармии Михаил Рыбчинский, а также руководитель Псковского филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин» Владислав Бобылев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 февраля 2025

Ни одного пожара по вине детей не зафиксировано в Псковской области в прошлом году
07 февраля 2025

В каком возрасте какие анализы нужно сдавать, рассказал медик из Пскова
07 февраля 2025

Начался приём заявок на конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024»
07 февраля 2025

Как пройдёт «Зарница 2.0» в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ
07 февраля 2025

В Пскове практически 90% рака молочной железы выявляется на I-II стадии
07 февраля 2025

Облизбирком обучает сотрудников работе с цифровой платформой ГАС «Выборы 2.0»
07 февраля 2025

Туристический потенциал Псковской области презентовали в Минске
07 февраля 2025

150 человек принимают участие в «ПРО-форуме» добровольцев в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...