Как пройдёт «Зарница 2.0» в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ

14:32, 07 февраля 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая организации и проведению в Псковской области военно-патриотической игры «Зарница 2.0», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 февраля.

Какие ценности игра несёт для подростков? Как пройдёт процесс отбора команд в Псковской области? Какие современные форматы и цифровые технологии будут использовать на региональном этапе нового сезона?

Об этом рассказывают руководитель дирекции патриотических проектов «Движения первых» Владислав Бердихин (онлайн), председатель регионального отделения «Движения первых» Псковской области Мария Тучак, руководитель регионального штаба юнармии Михаил Рыбчинский, а также руководитель Псковского филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин» Владислав Бобылев.