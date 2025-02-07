Экстремально высокое атмосферное давление зафиксировано в Псковской области

15:51, 07 февраля 2025, ПАИ

Экстремально высокое атмосферное давление зафиксировали в Псковской области сегодня, 7 февраля, сообщила корреспонденту ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«785,7 миллиметра ртутного столба достигло сейчас атмосферное давление. Это высоко. К нам пришел антициклон – отрог сибирского максимума. Это тот самый отрог, который должен был быть у нас в конце декабря – в первой половине января. Вот он добрался к концу января – февралю», – отметила она.

Также, по словам метеоролога, был ли побит рекорд высокого атмосферного давления, можно будет узнать только после того, как период антициклона пройдет.