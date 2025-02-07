Более 500 преступлений помогли раскрыть сотрудники УФСИН за прошлый год

16:12, 07 февраля 2025, ПАИ

555 преступлений помогли раскрыть сотрудники УФСИН за 2024 год. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника ведомства по Псковской области Виктор Леонов на коллегии УФСИН в пятницу, 7 февраля, передает корреспондент ПАИ.

«Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, в результате которого оказано содействие в раскрытии 555 преступлений, из них 13 преступлений прошлых лет, а также 394 относящихся к категории особо тяжких преступлений», – отметил Виктор Леонов.

Кроме того, благодаря принимаемым мерам оперативная обстановка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах сохранялась стабильной и управляемой, обеспечено поддержание правопорядка и законности, отметил он.

По его словам, прилагаемые усилия позволили не допустить в отчетном периоде побегов, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых неповиновений и протестных акций, а также особо учитываемых преступлений.