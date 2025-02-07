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Общество

Более 500 преступлений помогли раскрыть сотрудники УФСИН за прошлый год

555 преступлений помогли раскрыть сотрудники УФСИН за 2024 год. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника ведомства по Псковской области Виктор Леонов на коллегии УФСИН в пятницу, 7 февраля, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, в результате которого оказано содействие в раскрытии 555 преступлений, из них 13 преступлений прошлых лет, а также 394 относящихся к категории особо тяжких преступлений», – отметил Виктор Леонов.

Кроме того, благодаря принимаемым мерам оперативная обстановка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах сохранялась стабильной и управляемой, обеспечено поддержание правопорядка и законности, отметил он.

По его словам, прилагаемые усилия позволили не допустить в отчетном периоде побегов, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых неповиновений и протестных акций, а также особо учитываемых преступлений.

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