Водитель Opel слетел в кювет на трассе в Палкинском районе

16:23, 07 февраля 2025, ПАИ

На 316-м километре трассы между Дуловкой и Черской в Палкинском районе водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.