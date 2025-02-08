Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Пскове

16:21, 08 февраля 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя, который уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 3 февраля у дома по Рижскому проспекту в Пскове инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Hyundai.

Было установлено, что за рулем иномарки находился 35-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.