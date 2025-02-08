Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Пскове
Нетрезвого водителя, который уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 3 февраля у дома по Рижскому проспекту в Пскове инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Hyundai.
Было установлено, что за рулем иномарки находился 35-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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