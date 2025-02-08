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Открытое первенство по легкой атлетике в память о воинах-десантниках 6-й роты прошло в Пскове

Открытое первенство по лёгкой атлетике, посвященное Дню памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой воздушно-десантной дивизии прошло на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 8 февраля.

Участники соревнований проявили невероятное мастерство и спортивный дух, демонстрируя свои силы и умения в различных дисциплинах. Соревнования проходили в возрастных категориях 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.

За ходом состязаний наблюдала Валерия Лагуткина.

Фото: Валерия Лагуткина, 17:02, 08 февраля 2025, ПАИ
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