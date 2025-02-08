Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2025» прошла в Стругах Красных

18:21, 08 февраля 2025, ПАИ

Открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2025» прошла в Стругах Красных сегодня, 8 февраля. Об этом сообщает газета «Струги».

В ней приняли участие более 60 спортсменов-лыжников разного возраста из Струг, Пскова, Острова, Великих Лук, Печор, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Они преодолевали дистанции от двух до десяти километров в зависимости от возраста участника.

По окончании гонки в спортивном зале Стругокрасненской средней школы состоялось награждение победителей. Они получили медали и грамоты комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации округа.