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Экономика

Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году

Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Объём в хозяйствах всех категорий составил 78,1 млрд рублей. Это второй показатель на Северо-Западе, впереди только Ленинградская область.

В 2024 году в регионе произвели 453,7 тысячи тонн мяса, 238,3 тысячи тонн молока, 117,4 тысячи тонн зерна, 130,3 тысячи тонн картофеля и 32 тысячи тонн овощей. По сравнению с 2023 годом объём производства вырос на 20 млрд рублей – в основном за счёт мяса и молока.

«Показатели серьёзные, спасибо всем, кто помогает развивать сельское хозяйство нашей области», – подчеркнул глава региона.

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