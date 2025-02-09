Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году

11:51, 09 февраля 2025, ПАИ

Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Объём в хозяйствах всех категорий составил 78,1 млрд рублей. Это второй показатель на Северо-Западе, впереди только Ленинградская область.

В 2024 году в регионе произвели 453,7 тысячи тонн мяса, 238,3 тысячи тонн молока, 117,4 тысячи тонн зерна, 130,3 тысячи тонн картофеля и 32 тысячи тонн овощей. По сравнению с 2023 годом объём производства вырос на 20 млрд рублей – в основном за счёт мяса и молока.

«Показатели серьёзные, спасибо всем, кто помогает развивать сельское хозяйство нашей области», – подчеркнул глава региона.