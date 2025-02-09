99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо

15:31, 09 февраля 2025, ПАИ

99-летие отмечает фронтовик из Невельского района, ветеран Великой Отечественной войны Шарандо Григорий Семёнович. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Олега Майорова



Фото: Телеграм-канал Олега Майорова



Фото: Телеграм-канал Олега Майорова



Фото: Телеграм-канал Олега Майорова







По поручению президента Олег Майоров вручил ветерану юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также поблагодарил ветерана за мужество и отвагу, личный вклад в Победу.

«Искренне поздравил его с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни», – отметил Олег Майоров.