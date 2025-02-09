Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо

99-летие отмечает фронтовик из Невельского района, ветеран Великой Отечественной войны Шарандо Григорий Семёнович. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём телеграм-канале.

  • 99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо
    Фото: Телеграм-канал Олега Майорова
  • 99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо
    Фото: Телеграм-канал Олега Майорова
  • 99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо
    Фото: Телеграм-канал Олега Майорова
  • 99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо
    Фото: Телеграм-канал Олега Майорова

По поручению президента Олег Майоров вручил ветерану юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также поблагодарил ветерана за мужество и отвагу, личный вклад в Победу.

«Искренне поздравил его с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни», – отметил Олег Майоров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 февраля 2025

Тренинги для более чем тысячи псковских школьников провели участники «Ольгинского десанта»
09 февраля 2025

99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо

09 февраля 2025

Участник спецоперации из Пскова рассказал о своей жизни после ранения
09 февраля 2025

В Дедовичском районе отряд «Ольгинского десанта» помог ветеранам Великой Отечественной войны
09 февраля 2025

Правила безопасного катания на «ватрушках» напомнили псковичам
09 февраля 2025

Медаль в честь 80-летия Победы вручил Михаил Ведерников малолетней узнице Полине Калениной
09 февраля 2025

До –14 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля
09 февраля 2025

Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...