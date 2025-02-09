Зональные соревнования по волейболу среди юношей прошли в Опочке

17:03, 09 февраля 2025, ПАИ

Зональные соревнования по волейболу среди юношей прошли в Опочке. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём телеграм-канале.

Состязание прошло в рамках XVII областной спартакиады учащихся, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие команды из Опочецкого и Красногородского муниципальных округов, а также из Себежского района.

«Наша команда показала отличную игру и заняла почётное второе место!» – отметил Юрий Ильин.