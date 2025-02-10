О финансовой грамотности и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»
Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 10 февраля в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.
Как уберечь ребёнка от мошенников? Как научить его распознавать подозрительные звонки и сообщения? Как взрослому человеку научиться справляться с финансовыми трудностями? И как мошенники обманывают с помощью мобильных приложений государственных органов?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 10 февраля в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
О финансовой грамотности и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»
Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам – Володин