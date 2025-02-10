Лебеди на Фотьевском озере в Великолукском районе находятся в безопасности - депутат

11:30, 10 февраля 2025, ПАИ

Лебеди на Фотьевском озере в Великолукском районе находятся в безопасности и не погибают. В этом корреспондента ПАИ заверила руководитель молодежного ТОС «Фотьевский край», депутат Собрания Великолукского района Ольга Федосеенко.

В одной из групп в соцсети «ВКонтакте» местная жительница сообщила, что птицы на этом водоёме погибают.

«С ними всё хорошо. Такая ситуация происходит каждый год. Жители ко мне уже по этому вопросу обращались», – отметила Ольга Федосеенко.

По её словам, птицы остаются в тех местах, где нет льда, находятся там какое-то время, а затем улетают.

«К сожалению, МЧС на такие вызовы не поедет. А мы сами на середину озера при такой погодной обстановке выйти не можем», – подчеркнула местный депутат.

Птицы находятся в безопасности и самостоятельно выбирают места для жизни, напомнила она.