Лебеди на Фотьевском озере в Великолукском районе находятся в безопасности - депутат
Лебеди на Фотьевском озере в Великолукском районе находятся в безопасности и не погибают. В этом корреспондента ПАИ заверила руководитель молодежного ТОС «Фотьевский край», депутат Собрания Великолукского района Ольга Федосеенко.
В одной из групп в соцсети «ВКонтакте» местная жительница сообщила, что птицы на этом водоёме погибают.
«С ними всё хорошо. Такая ситуация происходит каждый год. Жители ко мне уже по этому вопросу обращались», – отметила Ольга Федосеенко.
По её словам, птицы остаются в тех местах, где нет льда, находятся там какое-то время, а затем улетают.
«К сожалению, МЧС на такие вызовы не поедет. А мы сами на середину озера при такой погодной обстановке выйти не можем», – подчеркнула местный депутат.
Птицы находятся в безопасности и самостоятельно выбирают места для жизни, напомнила она.
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Лебеди на Фотьевском озере в Великолукском районе находятся в безопасности - депутат
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