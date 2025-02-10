Псковские футболисты заняли первое и второе места в международном турнире в Минске

13:19, 10 февраля 2025, ПАИ

Псковские футболисты заняли первое и второе места в международном турнире «Наше будущее», который прошёл в Минске. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В соревнованиях участвовали 16 команд из Пскова, Ногинска, Смоленска, Минска, Вологды, Барановичей, Москвы, Пензы, Рязани, Борисова. Псков представили команды клуба «Псков» и спортшколы «Стрела».

Оба псковских коллектива вышли в плей-офф турнира. «Псков» в четвертьфинале обыграл пензенскую спортшколу «Землякофф». Основное время матча завершилось вничью – 0:0, а в серии пенальти псковичи оказались точнее – 6:5. В полуфинале ФК «Псков» прошёл ногинский «Витязь», сыграв вничью в основное время – 1:1 и вновь одержав победу по пенальти – 3:2.

«Стрела» на пути к финалу обыграла смоленскую «Искру» – 3:1, а также выиграла у «Рязани» – 2:0. В основное время финального матча псковские коллективы сыграли вничью – 0:0. Для ФК «Псков» состоялась третья серия пенальти подряд, но в этот раз они потерпели поражение – 0:2, а «Стрела» стала обладателем трофея.



Фото: организаторы турнира



Фото: организаторы турнира



Фото: организаторы турнира



Фото: организаторы турнира







В индивидуальных номинациях лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Поздняков из «Стрелы», а лучшим вратарём признали игрока «Пскова» Владислава Баринова. Награду лучшего полузащитника турнира получил Амирхан Абукаров из «Стрелы», статуэтку лучшего защитника вручили Фёдору Елисееву из «Пскова».

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