100-летний юбилей празднует ветеран труда из Опочецкого района Александра Константинова

13:30, 10 февраля 2025, ПАИ

100-летний юбилей празднует бывший несовершеннолетний узник, ветеран труда из Опочецкого района Александра Васильевна Константинова. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём телеграм-канале.

«От всего сердца поздравил Александру Васильевну от имени губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и от себя лично, вручил памятные подарки и зачитал приветственный адрес», – отметил Юрий Ильин.

У ветерана насыщенная и достойная жизнь, обратил внимание он.

«Она принадлежит к тому героическому поколению, которое пережило все тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Именинница самоотверженным трудом внесла весомый вклад в развитие Опочецкого района, откуда она сама родом. Жизнь Александры Васильевны – достойный пример для подражания, пример стойкости духа, жизнелюбия и оптимизма и для своей семьи, и для всех нас, преданности Родине, ответственности, бескорыстной любви к Отчизне и своим землякам», – подчеркнул Юрий Ильин.

Глава округа пожелал ветерану бодрости духа, тепла, заботы, много счастливых дней в окружении любящих близких.