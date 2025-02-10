Представительство МИД России в Пскове: более 30 лет работы

14:08, 10 февраля 2025, ПАИ

Представительство МИД России в Пскове осуществляет свою деятельность в регионе уже более 30 лет. Со дня его образования ситуация в мире заметно поменялась, но неизменным остается наше главное предназначение – реализация на территории региона единой внешнеполитической линии нашей страны. В День дипломатического работника сотрудники представительства МИД России в Пскове рассказали о более чем тридцатилетнем опыте работы.

В качестве самостоятельного подразделения МИД России территориальный орган начал функционировать не сразу. В 1993 г. был образован Псковский филиал представительства МИД России в Санкт-Петербурге. В связи с обретением субъектом Российской Федерации приграничного статуса, многократно возросшей активностью местных органов власти в сфере установления международных контактов и расширением внешнеэкономических связей, а также открытием в Пскове консульских учреждений Латвии и Эстонии в 1996 г. филиал был преобразован в отдельный территориальный орган – представительство МИД России в г. Пскове.

У истоков так называемого Псковского МИДа стоял Вячеслав Геннадьевич Николаев. Он приложил немало усилий для запуска нашей работы, выстроил систему взаимоотношений с региональными и местными органами власти, в разные годы был руководителем нашего подразделения, энергично отстаивал внешнеполитические интересы России в Псковской области и за рубежом. В том числе работал Генеральным консулом России в Лиепае (Латвия) и на острове Шпицберген (Норвегия).

В 2007 г. у представительства появилось собственное здание – небольшая историческая постройка в центре Пскова (до этого помещения для работы арендовались у администрации области). Памятник архитектуры регионального значения «Дом Щербицкого» был построен в 1901 г. ​на средства и по заказу уездного врача, имя которого увековечено в названии сооружения. Это одно из первых строений в стиле модерн в Пскове, возведенное в период интенсивного развития этого направления в искусстве в России.

На момент переезда здание находилось в весьма плачевном состоянии, требовало проведения ремонтных работ по восстановлению его исторического облика. В 2012 г. комплексная реставрация объекта культурного наследия «Дом Щербицкого» была завершена.

Следует отметить, что сотрудники активно вовлечены в общеминистерский процесс ротации кадров. География «точек», в которых им доводилось служить, охватывает такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Абхазия, Норвегия, Польша, Австрия, Германия, Испания, Ангола, Танзания, Кения, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Южно-Африканская Республика, Швейцария, Таиланд.

В Генеральном консульстве России в Бонне работает в настоящее время Владимир Викторович Спиридонов, который руководил представительством с 2017 по 2020 год.

Сергей Витальевич Ефименко, многократно возглавлявший представительство, сейчас работает в должности советника-посланника Посольства России в Кении.

На сегодняшний день обязанности руководителя исполняет Александр Юрьевич Иванов (в 2020–2022 гг. уже занимал данный пост, а также проходил службу в Посольствах России в Литве и Эстонии).

В свой профессиональный праздник мы чтим память наших коллег-дипломатов − В. Г. Николаева, первого руководителя территориального органа, а также трагически погибших при исполнении служебного долга в Абхазии Дмитрия Валерьевича Вишернева с супругой.



Фото: Представительство МИД России в Пскове



Фото: Представительство МИД России в Пскове



Сегодня представительство Министерства иностранных дел России в г. Пскове оказывает содействие органам государственной власти Псковской области в развитии международных и внешнеэкономических связей в рамках проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации.

В 2024 г. наш регион посетили премьер-министр Белоруссии Р. А. Головченко, его заместитель И. В. Петришенко и посол А. Н. Рогожник, посол Казахстана в России Д. А. Абаев, посол Узбекистана в России Б. З. Асадов.

Кроме того, в августе и ноябре 2024 г. прошли пресс-туры представителей зарубежных СМИ в регион, в ходе которых широко освещался потенциал Псковской области в экономической, инвестиционной, культурной и туристической сферах. Материалы получили большой отклик среди иностранной общественности.

В июне 2024 г. состоялся официальный визит делегации Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым в Витебск для участия в XI Форуме регионов России и Белоруссии. В ходе мероприятия Михаил Ведерников встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Псковской области и Гродненским облисполкомом, Псковским районом и Могилевским районом Могилевской области, а также Дедовичским районом и Волковысским районом Гродненской области.

До 2022 г. в Пскове осуществляли свою деятельность консульство Латвийской Республики и канцелярия Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге. В связи с закрытием наших загранучреждений в упомянутых странах, наше внешнеполитическое ведомство отозвало согласие на деятельность указанных иностранных консульских учреждений.

В целях продвижения интересов России на международной арене представительство ведет работу по совершенствованию информационного сопровождения связей Псковской области с зарубежными партнерами, используя современные информационно-коммуникационные технологии.

На постоянной основе ведется работа по наполнению официального сайта представительства www.pskov.mid.ru, содержащего актуальную информацию о порядке предоставления государственных услуг, ссылки на действующие нормативные правовые акты, а также справочный материал о Псковской области.

В качестве востребованного инструмента донесения в доступной и интересной форме информации до широкого круга иностранной аудитории зарекомендовала себя социальная сеть «Х». Отдельное внимание уделяется развитию связей региона с зарубежными партнерами, рекламе туристического, экономического и инвестиционного потенциала, продвижению объективной исторической и актуальной информации о России.

С апреля 2022 г. представительство развивает страницы в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм». Основу информационного потока составляют материалы, отражающие внешнеполитическую линию Российской Федерации, позицию нашей страны по актуальным вопросам международной повестки − построение справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на принципах подлинного равенства и взаимного уважения, развитие сотрудничества с дружественными и конструктивно настроенными государствами. Как отметил министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров, идет геополитический раздел между западным меньшинством, проводящим гегемонистскую политику «разделяй и властвуй», и консолидирующимся мировым большинством.

Прикрываясь политическими разногласиями, коллективный Запад во главе с США ввел более 24 тыс. экономических санкций против Российской Федерации. Их цель – ограничить развитие и изолировать нашу страну. Видим в этом привычку так называемого «золотого миллиарда» жить за счет чужих ресурсов и эксплуатировать другие страны, следуя принципам неоколониализма.

В этих условиях Россия видит возможность для поступательного развития, а также усиливает свою роль в мировых делах, в частности, в рамках работы таких международных организаций, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС.

Представительство принимает участие в работе органов государственной власти Псковской области по продвижению исторической правды, противостоянию попыткам фальсификации событий нашего прошлого. Дипломаты на постоянной основе задействованы в проводимых на территории региона тематических международных мероприятиях, руководитель состоит в областных консультативных органах и оргкомитетах по их подготовке и проведению.

Большое внимание представительство уделяет подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мае 2024 г. совместно с псковским отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» участвовали во Всероссийской акции «Окна Победы».

Псков в современном, быстро меняющемся мире по-прежнему крепко стоит на западных рубежах нашей страны. Он является важным центром международного сотрудничества, транспортным и логистическим узлом, хранителем русской культуры и русского языка, православных святынь, символом военной мощи.