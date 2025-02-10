Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

«Объективная неделя»: звезды и награды

Проект фотокорреспондентов Псковского агентства информации «Объективная неделя» продолжается.

За минувшие дни глава региона Михаил Ведерников навестил нескольких ветеранов и вручил им юбилейные медали к 80-летию Победы. Погода спорту и ЗОЖу не помеха: на «Машиностроителе» прошли легкоатлетические соревнования, а на катке у Троицкого моста: любители коньков рассекали по столь редкому этой зимой льду. А в субботу псковичи собрались, чтобы посмотреть на звезды и помечтать.

Фото: Валерия Лагуткина, Валерия Ковалёва, Андрей Степанов, Сергей Герасимов, Александр Машкарин, 15:30, 10 февраля 2025, ПАИ
121
0
11 фото
Открытое первенство по лёгкой атлетике в память о воинах-десантниках 6-й роты. Фото: Валерия Лагуткина
Звездный Псков. Фото: Александр Машкарин
Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручил губернатор ветерану труда из Изборска. Фото: Сергей Герасимов
Новые автомобили для медиков поступили в Псковскую область. Фото: Сергей Герасимов
Авария в Писковичах. Фото: Наталья Федорова
Уик-энд на катке в Финском парке Пскова . Фото: Валерия Лагуткина
Уик-энд на катке в Финском парке Пскова . Фото: Валерия Лагуткина
Добровольцев Псковской области объединил «ПРО-форум». Фото: Валерия Ковалёва
Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Высота 102.0». Фото: Юрий Безъязычный
Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Высота 102.0». Фото: Юрий Безъязычный
Медали 80-летия Победы вручил губернатор Псковской области ветеранам. Фото: Андрей Степанов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...