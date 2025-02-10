«Объективная неделя»: звезды и награды

Проект фотокорреспондентов Псковского агентства информации «Объективная неделя» продолжается.
За минувшие дни глава региона Михаил Ведерников навестил нескольких ветеранов и вручил им юбилейные медали к 80-летию Победы. Погода спорту и ЗОЖу не помеха: на «Машиностроителе» прошли легкоатлетические соревнования, а на катке у Троицкого моста: любители коньков рассекали по столь редкому этой зимой льду. А в субботу псковичи собрались, чтобы посмотреть на звезды и помечтать.
Фото: Валерия Лагуткина, Валерия Ковалёва, Андрей Степанов, Сергей Герасимов, Александр Машкарин, 15:30, 10 февраля 2025, ПАИ
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