«Объективная неделя»: звезды и награды

Проект фотокорреспондентов Псковского агентства информации «Объективная неделя» продолжается.

За минувшие дни глава региона Михаил Ведерников навестил нескольких ветеранов и вручил им юбилейные медали к 80-летию Победы. Погода спорту и ЗОЖу не помеха: на «Машиностроителе» прошли легкоатлетические соревнования, а на катке у Троицкого моста: любители коньков рассекали по столь редкому этой зимой льду. А в субботу псковичи собрались, чтобы посмотреть на звезды и помечтать.