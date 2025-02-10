«О начале войны мы узнали от папы»: опубликованы воспоминания директора Псковской туристской станции

17:15, 10 февраля 2025, ПАИ

Воспоминания педагога, методиста, директора Псковской областной экскурсионно-туристской станции Эльзы Смирновой в рубрике «На пути к Победе» опубликовал Государственный архив Псковской области.

«О начале войны мы узнали от моего папы, который приехал утром в воскресенье на дачу. Он еще издали стал кричать о том, что началась война. Первой в его словах разобралась бабушка», – писала в своей автобиографии Эльза Смирнова, которая родилась в Ленинграде в 1932 году.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области







Родители Эльзы Валентиновны познакомились в Доме спорта. «Папа был боксер, мама – гимнастка», – указывала она в документах. Позднее отец получил специальное среднее образование в гидротехническом институте, мама работала чертежницей. Вся семья обожала музыку: «Мы жили на Театральной площади напротив консерватории. Рядом – театр оперы и балета имени С. М. Кирова. Меня уже с четырех лет водили в театр, в основном на балеты. Я очень любила музыку».

В доме, где жила семья, проживали преподаватели и студенты консерватории, музыка лилась отовсюду. «В 1940 году я пошла в первый класс. С самого начала учебы в школе я стала ходить в балетную группу и успешно занималась в ней. На следующий год планировали отдать в музыкальную школу, но помешала война». Отца призвали. Семья переехала с дачи в город. Бомбежки, ограниченное питание, нехватка продуктов – все это было в жизни маленькой Эльзы.

«Всю блокадную зиму 1941-1942 года я лежала в кровати. Было голодно и холодно». Умерли бабушка и дедушка, мама потеряла ребенка, не стало других родственников. Весной 1942 года Эльзу с мамой повезли из блокадного Ленинграда на юг страны.

«Каждая строчка воспоминаний – это история войны глазами ребенка», – отметили в архиве.