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Общество

Вековой юбилей отметила жительница Опочецкого округа

Вековой юбилей отмечает жительница Опочецкого муниципального округа Александра Константинова сегодня, 10 февраля. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

С днём рождения женщину поздравил глава муниципального округа Юрий Ильин. Он вручил юбилярше поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и памятный подарок от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Отметим, Александра Константинова родилась в 1925 году в Норкинском сельсовете (Глубоковская волость) в большой крестьянской семье. 22 июня 1941 года изменило жизнь каждого человека. Отец Александры Константиновой ушёл на фронт, а мать с шестью детьми осталась дома в полной неизвестности и ожидании чего-то страшного и необратимого. Не прошло и месяца с начала войны, как в деревне появились фашисты. И начались долгие дни оккупации.

Во время Великой Отечественной войны людей часто угоняли в Германию в качестве рабочей силы. Не минула эта участь и Александру Константинову. Перед освобождением района её и ещё нескольких девчонок арестовали и отправили в Германию. Девушку взяла семья в поместье под Берлином, где она и работала до прихода Советской армии. После войны Александра Константинова работала в полеводстве, дояркой, на откорме телят – везде, где нужны были рабочие руки.

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