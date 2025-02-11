Всемирный день больного отмечается 11 февраля

07:42, 11 февраля 2025, ПАИ

11 февраля в международном календаре обозначено как Всемирный день больного, сообщает calend.ru. Это мероприятие задумано скорее как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го папы римского Иоанна Павла II. В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

Эту цель папа римский определил так: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз «болезнь Паркинсона», о которой узнали значительно позже. Примечательно то, что папа римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе.