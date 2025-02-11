Работа с соотечественниками станет главной темой программы «Оглавление»

10:49, 11 февраля 2025, ПАИ

Работа с соотечественниками, которые решили переехать в Россию, станет темой программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 февраля.

Гостями программы станут уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская и руководитель центра «Соотечественник» Наталья Тудакова.

С какими вопросами соотечественники обращаются к уполномоченному чаще всего? Что делать, если человек, семья решили переехать в Россию, в Псковскую область? Какие трудности могут возникнуть при оформлении документов? Легко ли переехавшим найти работу?

«Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».