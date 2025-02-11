Выставка «Крепость» в честь 80-летия Победы откроется в Изборске

14:07, 11 февраля 2025, ПАИ

20 февраля в 14:00 в Выставочном зале музея-заповедника «Изборск» (улица Печорская, 37) откроется выставка «Крепость», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На выставке «Крепость» будут представлены произведения современных художников России – Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Дениса Молодкина, Евгения Емельянова, Ивана Фурсова; картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея.

Выставочный проект пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ и славянского форума искусств «Золотой витязь».