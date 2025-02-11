Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка «Крепость» в честь 80-летия Победы откроется в Изборске

20 февраля в 14:00 в Выставочном зале музея-заповедника «Изборск» (улица Печорская, 37) откроется выставка «Крепость», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На выставке «Крепость» будут представлены произведения современных художников России – Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Дениса Молодкина, Евгения Емельянова, Ивана Фурсова; картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея.

Выставочный проект пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ и славянского форума искусств «Золотой витязь».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 февраля 2025

Пробный ЕГЭ смогут сдать родители выпускников в Пскове
11 февраля 2025

Печать вечевого Пскова обнаружили археологи у стен церкви Николы со Усохи
11 февраля 2025

Вопрос расширения кругового перекрестка Инженерная – Индустриальная прорабатывают в администрации Пскова
11 февраля 2025

Стая волков разгуливает в Пустошкинском районе
11 февраля 2025

Заячьи бега и серый волк: бурную лесную жизнь запечатлел фотоохотник в Пустошкинском районе
11 февраля 2025

До -13 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 12 февраля
11 февраля 2025

В Псковской области атмосферное давление достигло рекордных показателей
11 февраля 2025

К заливке катка приступили в Пушкинских Горах

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...