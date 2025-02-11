Названы страны, откуда в Псковскую область переезжают соотечественники

16:12, 11 февраля 2025, ПАИ

Откуда приезжают соотечественники в Псковскую область, рассказали эксперты в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«К нам приезжают из самых разных стран. Картина всё время меняется в зависимости от ситуации. Тройка лидеров прошлого года была такая: Латвия, Туркменистан, Армения. Также едут из Литвы, Азербайджана, Великобритании, Германии», – отметила руководитель центра «Соотечественник» Наталья Тудакова.

«В основном переезжают семьями. Если говорить про государственную программу по переселению соотечественников, то стоит сказать, что в прошлом году почти 70% переехавших – это граждане трудоспособного возраста», – заверила Наталья Тудакова.

По словам уполномоченного при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елены Полонской, в Псковскую область также переезжают граждане Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Австралии, Канады и Норвегии.

В регионе уже расписаны дни до конца марта, откуда и кого будут встречать из соотечественников, подчеркнула она.