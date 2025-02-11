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Политика

Наталья Тудакова объяснила, почему соотечественники переезжают в Псковскую область

По каким причинам соотечественники переезжают в Псковскую область, рассказала руководитель центра «Соотечественник» Наталья Тудакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Тудакова. Фото: ПАИ

«Это совершенно разные причины. Кто-то принял для себя решение возвращаться на Родину к родственникам, кто-то не согласен с политическими решениями стран исхода во многих позициях, например по ориентации среди молодёжи и детей. Для каждого своя причина, но мы очень рады, что люди возвращаются домой», – отметила Наталья Тудакова.

При этом соотечественники не просто так выбирают Псковский регион, подчеркнула она.

«Сама программа [государственная программа по переселению соотечественников. – ПАИ] ставит условия. Обязательство – проживание и трудоустройство на территории региона в течение срока этого свидетельства. Кроме того, если говорить про другие причины, стоит обратить внимание на то, что страны Прибалтики руководствуются близким положением и возможностью сохранить контакт с родными. У кого-то могилы близких родственников там или здесь», – сказала Наталья Тудакова.

Ещё одна причина выбора Псковской области – возможности для развития в сельском хозяйстве, уточнила она.

«Многие для себя выбирают небольшие спокойные регионы, потому что желают заниматься сельских хозяйством. Есть запрос на эту тему. Мы даже проводим специальные курсы с нашими ведомствами на эту тему. Очень рады, что есть такой отклик. Некоторые наши соотечественники, например, сажают лавандовые поля или яблоневые сады, а мы стараемся этому всячески способствовать и помогать», – объяснила гостья эфира.

При этом дети спокойно адаптируются к новой системе образования, заметила она. «У нас не было примера, когда ребёнок противился решению своих родителей. Это русские семьи с русским духом. Детки также спокойно приезжают, здесь адаптируются и встраиваются в нашу систему образования, поступают в университеты», – заключила Наталья Тудакова.

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