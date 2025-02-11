Настоящими патриотами назвала переезжающих в Псковскую область соотечественников Елена Полонская

17:55, 11 февраля 2025, ПАИ

Соотечественники, переезжающие в Псковскую область, – это настоящие патриоты, заявила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«К нам, например, приезжают смешанные семьи, где один из супругов – это обладатель паспорта гражданина России, а второй – европейской страны. Дети, как правило, имеют смешанное гражданство. Все эти семьи – патриоты нашей страны. Почему? Потому что в Европе их очень сильно накачивают политикой против России. Мы должны понимать, что априори русский менталитет, русский дух устроен так, что чем больше ему говорят плохого и пытаются в этом убедить, он делает всё вопреки», – отметила Елена Полонская.

При этом соотечественники по-настоящему поддерживают Россию, подчеркнула она. «У них созданы отдельные русские диаспоры, где они выступают в поддержку нашего президента, в поддержку нашей страны, в поддержку специальной военной операции. Они оказывают гуманитарную помощь со своей стороны нашим бойцам», – рассказала Елена Полонская.

Семьи переезжают в Россию в том числе потому, что не поддерживают нетрадиционные ценности, которые сегодня имеют место в Европе, обратила внимание она.

«Европейские политики также пытаются запретить русские школы, разговор на русском языке. Многие соотечественники отмечают, что им приходится увольняться с работы из-за того, что где-то слышали их русскую речь. А если в каком-то небольшом посёлке Эстонии услышат в очереди, что ребёнок разговаривает на русском языке, на семью начинаются нападки», – отметила гостья эфира.