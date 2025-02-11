Увеличение волны переселенцев ожидают в Псковской области

18:03, 11 февраля 2025, ПАИ

Увеличение волны переселенцев ожидают в Псковской области, сообщила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Кстати, на днях у нас был большой всплеск обращений из-за рубежа, в частности из Латвии. Власти страны разослали уведомление всем жителям, которые имели вид на жительство в стране – русскому населению о том, что скоро запретят продавать недвижимость гражданам, которые имеют гражданство России или вид на жительство. Поэтому мы ожидаем увеличения волны переселенцев в Псковскую область», – отметила Елена Полонская.

Первая волна переселенцев в этом году уже прошла, уточнила гостья эфира. «Она была, когда власти Латвии провели тестирование на знание государственного языка. Многие его не прошли, и их лишили вида на жительство. Теперь власти дают гражданам два года для того, чтобы они добровольно покинули страну», – заключила уполномоченный.