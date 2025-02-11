Международный фестиваль «Псковский скоморох» получил поддержку Минкульта России

17:08, 11 февраля 2025, ПАИ

Проект «Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» автономной некоммерческой организации «Псковский цирк «Циркачонок» выиграл один из более чем 20 грантов Министерства культуры России по программе грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на конкурс поступило 168 заявок из 62 регионов страны. «На реализацию в текущем году был выбран 21 проект, посвященный таким разнообразным темам, как: коренные малочисленные народы России, этнокультурное многообразие России, детские проекты, юбилейные даты великих деятелей культуры и искусства и многое другое», – отметили в министерстве.

Фестиваль в 2025 году пройдет уже в третий раз. Как проходил II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в 2024 году, смотрите здесь.