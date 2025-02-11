Александр Гончаренко вручил псковским ветеранам юбилейные медали к 80-летию Победы

17:32, 11 февраля 2025, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко вручил юбилейные медали к 80-летию великой Победы псковским ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.



Фото: ПГД



Фото: ПГД



Фото: ПГД



Фото: ПГД



Фото: ПГД



Фото: ПГД











Юбилейной медалью награжден участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Сергей Михайлов. Он родился в деревне Подпиралово Псковского района в крестьянской семье. Был призван в Красную армию в 1944 году, служил телефонистом в 47-м запасном артиллерийском полку. Демобилизован в 1945 году. Юбилейные медали также вручили бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Ольге Николаевой, Ольге Мориляк, Петру Васильеву, Николаю и Людмиле Зиховым, Клавдии Москаленко.



От имени депутатского корпуса председатель Думы пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья, долгих лет жизни и мирного неба.