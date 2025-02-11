Возгорание квартиры произошло в Родине Псковского района
Возгорание квартиры произошло на первом этаже дома № 5 на улице Юбилейной в деревне Родина Псковского района. Об этом пишет «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры. Из подъезда эвакуированы жители. Бригада скорой оказывает помощь пенсионерке.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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