Возгорание квартиры произошло в Родине Псковского района

21:17, 11 февраля 2025, ПАИ

Возгорание квартиры произошло на первом этаже дома № 5 на улице Юбилейной в деревне Родина Псковского района. Об этом пишет «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры. Из подъезда эвакуированы жители. Бригада скорой оказывает помощь пенсионерке.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.