️Проект «Школа наследия» реализуют в Печорском округе к 80-летию Победы
️Проект «Школа наследия» будет реализован в Печорском муниципальном округе в год 80-летия Победы. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава округа встретился с директором АНО «Ижица» Марией Лисенковой, чтобы обсудить сроки и особенности проведения работ, а также участие муниципалитета. Организация разработала проект и получила президентский грант на его воплощение в жизнь.
«Школа наследия» станет вторым, более «тонким» этапом восстановления мемориала «Скорбящая мать» на братском кладбище в Печорах. В прошлом году при поддержке правительства Псковской области мы отремонтировали мемориальные плиты, очистили гранитную скульптуру матери и ребёнка, провели частичную замену плитки», – отметил Валерий Зайцев.
Прежде чем приступить к реставрации мемориала, АНО «Ижица» изучит историю его создания и проведёт образовательный семинар «Памятники Великой Отечественной войны – как сохранить» для учащихся и студентов профильных учебных заведений Пскова.
После обучения будущие историки, реставраторы, архитекторы, инженеры, строители, художники под руководством опытных реставраторов применят полученные знания на практике.
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