40 классов закрыто в Псковской области на карантин

21:43, 11 февраля 2025, ПАИ

40 классов в 22 средних школах в Псковской области закрыто на карантин из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, на карантин закрыты три группы в трёх дошкольных учреждениях.

Всего в Псковской области с 3 по 9 февраля зафиксировали 4 469 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,9 %.