40 классов закрыто в Псковской области на карантин
40 классов в 22 средних школах в Псковской области закрыто на карантин из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Кроме того, на карантин закрыты три группы в трёх дошкольных учреждениях.
Всего в Псковской области с 3 по 9 февраля зафиксировали 4 469 случаев заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,9 %.
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