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Общество

Кому не следует есть кашу, посоветовал диетолог

Каким категориям людей лучше отказаться от каши натощак, посоветовала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Об этом пишут «Известия».

В первую очередь есть каши на завтра не рекомендует людям с непереносимостью лактозы или белка коровьего молока.

«В данном случае речь идет о молочных кашах. Так как они готовятся на молоке, их употребление может вызвать неприятные симптомы у тех, кто страдает лактазной недостаточностью или аллергией на молочный белок», — объяснила Оксана Михалева.

Также от завтрака кашей следует воздержаться тем, кто страдает непереносимостью глютена.

«Глютен — это белок, содержащийся в злаках, таких как пшеница, рожь и ячмень. В овсяной крупе он может присутствовать в качестве примеси после промышленной обработки. В данных случаях стоит избегать каш на основе перечисленных злаков», — уточнила специалист.

Кроме того, людям с избыточной массой тела и ожирением также не рекомендуется завтракать кашей.

«Может показаться неожиданным, но людям с лишним весом я бы не рекомендовала начинать день с каши. Завтрак должен включать белковые продукты в сочетании со сложными углеводами», — посоветовала Оксана Михалева.

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