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Общество

Бюст Героя Советского Союза Михаила Харченко установят в Дедовичах

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Дедовичах началась подготовка к установке бюста Героя Советского Союза Михаила Семёновича Харченко. Бюст планируют установить в центре города на площади Советов рядом с могилой героя, сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

В проекте участвуют Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и его филиал в Дедовичском районе, власти муниципалитета. Для установки бюста и постамента, а также для создания пешеходных дорожек планируется привлечь внебюджетные средства и финансирование из регионального бюджета в рамках ТОС.

Михаил Семенович Харченко родился в Дедовичах в 1918 году. В начале Великой Отечественной войны одним из первых вступил в партизанский отряд. Скоро он стал командиром пулеметного отделения партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады. В 1941–1942 годах участвовал в боевых действиях, лично уничтожил более ста немецких солдат, а весной 1942 года провел через тылы противника более двухсот продовольственных подвод в осажденный Ленинград.

В апреле 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков» Михаил Семенович Харченко был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Михаил Харченко погиб в декабре 1942 года недалеко от деревни Шубино во время карательной операции по ликвидации партизанского края.

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