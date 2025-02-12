Спецпроект из шести интерактивных программ «Была война, была Победа» подготовил Псковский музей

12:02, 12 февраля 2025, ПАИ

Спецпроект «Была война, была Победа» подготовил Псковский музей-заповедник в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сразу шесть уникальных культурно-просветительских мероприятий включены в проект. Например, интерактивная программа «Партизанскими тропами», которая посвящена партизанскому движению на оккупированных территориях СССР в 1941-1944 годах. Участники программы узнают об особенностях быта партизан, боевых задачах, стоявших перед ними, а также смогут «примерить» на себя роль разведчика, связиста, шифровальщика.

Возрастное ограничение: 12+

Музей приглашает организованные группы принять участие в проекте и программе. Подробности по телефону: 8 (8112) 29-22-60.