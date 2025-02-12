Депутат Псковской гордумы Галина Невалённая станет гостьей «Среды обитания»

12:01, 12 февраля 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля, в 14:00 мск. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет депутат Псковской городской Думы от одномандатного округа № 13 Галина Невалённая.

Как складываются сегодня взаимоотношения внутри гордумы Пскова? Какие ключевые проблемы стоят перед округом № 13 и есть ли у него какие-то ярко выраженные особенности? С какими вопросами к депутату чаще всего обращаются жители на личных приемах граждан? Насколько эффективна практика выездов депутатов на округа с главой города? Как округ участвует в проектах по благоустройству?

Об этом и многом другом - слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».