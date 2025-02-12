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Как воплощаются обращения жителей округа, рассказала депутат Галина Невалённая

Как обсуждаются и воплощаются обращения жителей Пскова, на примере округа № 13 рассказала депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля.

Галина Невалённая. Фото: ПАИ

«Например, у нас библиотека «Родник» есть. Были обращения от работников библиотеки и от жителей близлежащих домов, чтобы переименовали остановку. И это в том числе решалось на комитете по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму гордумы. Там была остановка «12-я школа». Теперь она носит имя Станислава Александровича Золотцева. И всё это достаточно быстро воплотилось. Иногда бывают споры. Во всяком случае всегда в конце консенсус», – рассказала Галина Невалённая.

Кроме того, обсуждаются новые туристические маршруты, расположение туристических символических знаков. «Я просто влюблена в наш 13-й округ, считаю, это самый интересный уголок нашего города, где и средневековая история, и современность. Необходимо учитывать и особенности людей, проживающих, допустим, в центре города или в центре исторических мест, так, чтобы это было не только удобно туристам, но и не мешало жителям», – отметила депутат.

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