Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Бескорыстный человек»: Галина Невалённая – о том, каким должен быть помощник депутата

Как депутаты подбирают в свою команду помощников, рассказала депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля.

Галина Невалённая. Фото: ПАИ

«Депутат – это человек, который должен быть если не самым примерным и образцовым человеком, но всё-таки это тот человек, которого избрали, который представляет интересы населения и должен чувствовать себя достаточно ответственно. Это же касается и помощника депутата», – заявила Галина Невалённая.

«Когда утверждаются кандидатуры помощников, к ним высокие требования. Это тоже должен быть безупречный человек, который не преследует никаких корыстных целей и настроен на общественную позитивную работу», – отметила она. Есть в команде депутата и такие, кто не имеет специального статуса помощника, «но они активные и никогда не пройдут мимо проблемы».

Лучший контроль – это народный контроль, подчеркнула Галина Невалённая. «Поэтому чем теснее работа депутата с населением, тем эффективнее», – заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 февраля 2025

Профориентационная акция «Карьера» стартовала в Псковской области
12 февраля 2025

«Подарки любимым» в билайне: скидки до 30% и идеи для выгодных покупок
12 февраля 2025

Начало работ по ремонту канализации в деревне Соловьи проконтролировала Наталья Фёдорова
12 февраля 2025

Лабрадор не смог попасть в Эстонию через госграницу в Псковской области
12 февраля 2025

На реках Псковской области ожидается невысокое весеннее половодье
12 февраля 2025

Псковские судебные приставы пополнили банк донорской крови
12 февраля 2025

Псков вошёл в рейтинг раннего бронирования на майские праздники
12 февраля 2025

Галина Невалённая: Сессия – это вершина айсберга

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...