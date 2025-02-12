«Бескорыстный человек»: Галина Невалённая – о том, каким должен быть помощник депутата

16:21, 12 февраля 2025, ПАИ

Как депутаты подбирают в свою команду помощников, рассказала депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля.

«Депутат – это человек, который должен быть если не самым примерным и образцовым человеком, но всё-таки это тот человек, которого избрали, который представляет интересы населения и должен чувствовать себя достаточно ответственно. Это же касается и помощника депутата», – заявила Галина Невалённая.

«Когда утверждаются кандидатуры помощников, к ним высокие требования. Это тоже должен быть безупречный человек, который не преследует никаких корыстных целей и настроен на общественную позитивную работу», – отметила она. Есть в команде депутата и такие, кто не имеет специального статуса помощника, «но они активные и никогда не пройдут мимо проблемы».

Лучший контроль – это народный контроль, подчеркнула Галина Невалённая. «Поэтому чем теснее работа депутата с населением, тем эффективнее», – заключила она.