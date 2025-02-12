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Общество

В 13-м округе нет вопросов с парковками, но есть вопросы с подвалами – Галина Невалённая

Об особенностях 13-го городского округа рассказала депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля.

Галина Невалённая. Фото: ПАИ

По её словам, 13-й округ отличается от других районов города: здесь есть как частные дома, так и многоэтажные здания. В многоквартирных домах чаще всего возникают вопросы, связанные с канализацией, ливневой канализацией, подтоплением подвалов, частичным разрушением фундамента. А вот вопросы по парковке не являются злободневной темой.

«В частном секторе есть контейнерные площадки для мусора около какого-то дома. Иногда не согласны хозяева, что около них контейнер стоит, приходится смотреть на это. Стараемся, чтобы не захламлялась площадка. У нас, в принципе, нет проблем, которые иногда поднимают с борщевиком. То есть в частном секторе тоже есть свои особенности», – сообщила Галина Невалённая.

Депутат также отметила, что обходы территории округа выявляют проблемные вопросы. «Мы не прячем свои проблемы, и кроме плановых выездов у нас могут быть и внеплановые. И фотографии отправляем, и видео, если где-то у нас что-то подтопило. Поэтому не приукрашиваем, наоборот. Можно идти прямой дорогой. Мы идём там, где проблемные вопросы, где как раз нужно решать вопросы с благоустройством», – заключила она.

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