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Общество

Замглавы Минтруда: Бизнес в России должен стимулировать сотрудниц рожать

Бизнес в России должен активно стимулировать своих сотрудниц рожать детей, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Об этом пишет РБК.

Планы родить ребенка работающие женщины 30–39 лет будут увязывать с перспективами карьерного роста, а также с тем, «насколько внутри компании создана атмосфера семейноцентричности», уверена Баталина.

«Почти ни в одной корпоративной политике мы не увидели мероприятий или мер, направленных на стимулирование новых рождений. Это никогда не было целью корпоративной политики», – сказала замминистра.

Действующие меры поддержки направлены на семьи, у которых уже есть дети, добавила Баталина. «Но когда мы говорим о демографической политике компаний, важно обращать внимание не только на семьи, которые воспитывают детей, но и на пары, которые ещё не решились на рождение ребёнка», – уверена замминистра.

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