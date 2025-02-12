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Экземпляры альманаха «Память войны» великолучане передали в региональный центр подготовки волонтёров 80-летия Победы

Презентация альманаха краеведческого проекта «Лукиград» «Память войны. Великие Луки. Великолукский район» состоялась 12 февраля в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Лукиград» – это электронный ресурс, который посвящён краеведению Великих Лук и Великолукского района. На сайте есть обратная связь, где любой желающий может задать вопросы.

Одна из составителей альманаха Анна Садовникова рассказала о том, что для увековечивания памяти о событиях Великой Отечественной войны важное значение имеют братские воинские захоронения, памятные знаки землякам и мемориальные обелиски. Информация обо всех этих памятных местах собрана в альманахе. Она уточнила, что альманах – это краткое содержание тех материалов, которые находятся на электронном ресурсе, и подчеркнула, что большая работа проводилась силами энтузиастов.

Альманах включает в себя структурированную и систематизированную информацию обо всех воинских захоронениях, расположенных на территории города Великие Луки и Великолукского района.

«Эта тема не теряет актуальности, потому что память жива, люди ищут, кто-то находит уже теперь дедушек, бабушек, прадедушек. Родственникам важно, чтобы отнесли цветы, поклонились могиле, важно знать, где их родственник внёс великое дело в победу в Великой Отечественной войне. Те, кто входит в число составителей нашего альманаха, – это просто добровольцы. И ресурс, и альманах – это полностью некоммерческий проект. Помогало огромное количество человек. Школьники и студенты также участвуют в формировании буклетов – они помогают складывать карты в кармашки, которые вшиты в брошюру», – поделилась Анна Садовникова.

Первый подобный альманах был создан десять лет назад, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. За десять лет была проведена большая работа по обновлению братских воинских мемориалов, и чтобы актуализировать информацию, было принято решение выпустить второе издание альманаха. Второе издание, как и первое, будет размещено в открытом доступе на сайте «Лукиград».

Печатный тираж ограниченный, экземпляры будут переданы в библиотеки Великих Лук, в том числе в школьные.

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